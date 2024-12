Jahresrückblick 2024: Deutschland googelt Stefan Raab und die Heim-EM

Das Jahr 2024 war bei Google geprägt von Politik und Sport. Das zeigt eine Auswertung für den Jahresrückblick des Suchmaschinen-Riesen. Bei den angesagtesten Personen sticht ein deutsches Unterhaltungs-Urgestein jedoch alle aus. Stefan Raab (58), der 2024 sein Comeback vor den TV-Kameras gefeiert hat, belegt in der Liste der Persönlichkeiten, zu denen das Suchinteresse 2024 im Vergleich zum Vorjahr am stärksten gestiegen ist, den ersten Platz.

Die angesagtesten Persönlichkeiten in den Trends

Raab war im September zum insgesamt dritten Mal gegen die ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich (48) in den TV-Ring gestiegen. Seither sorgt er unter anderem mit einem neuen Show-Format für Schlagzeilen und ist auch am nächsten ESC-Vorentscheid als Jury-Vorsitzender beteiligt. Danach wird es bei den Persönlichkeiten direkt politisch. Kamala Harris (60), die bei der US-Wahl Donald Trump (78, Platz vier) unterlegen war, rangiert auf der Zwei. Dazwischen liegt der noch amtierende US-Präsident Joe Biden (82) auf Rang drei.

Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (49) sorgte in diesem Jahr mit seinem Coming-out für viel Aufmerksamkeit und belegt entsprechend Platz fünf, dessen Ex-Frau, Cora Schumacher (47), landet auf der Sieben. Pietro Lombardi (32) belegt Platz sechs. Rund um den Sänger gab es wochenlang Schlagzeilen, nachdem es im Rahmen eines heftigen Streits bei ihm und seiner Verlobten, Laura Maria Rypa, zu einem Polizeieinsatz im Oktober gekommen war. Toni Kroos (34), der 2024 seine große Fußballkarriere beendet hat, befindet sich auf Platz acht. Das Suchinteresse nach Megastar Taylor Swift (34) ist ebenfalls noch einmal angestiegen - sie landet auf der Neun. Die Top Ten vervollständigt Fußballstar Jamal Musiala (21)

Die trendigsten TV-Persönlichkeiten und die Schlagzeilen des Jahres

Dass Raab auch die Liste der angesagten TV-Persönlichkeiten in Deutschland anführt, versteht sich wohl von selbst. Dahinter befinden sich vor allem Promis, die durch Reality-TV-Formate bekannt sind oder durch diese zuletzt wieder einer breiteren Öffentlichkeit ins Gedächtnis gerufen wurden. Auf Rang zwei folgt so etwa David Ortega (39), der im Sommer an "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" teilnahm. Silvia Wollny (59) schnappt sich Bronze. Die restlichen Plätze belegen Sarah Knappik (38), Kader Loth (51), Giulia Siegel (50), Kim Virginia (29), Hanka Rackwitz (55), Fabio Knez und No-Angels-Sängerin Lucy Diakovska (48).

Bei den allgemeinen Suchbegriffen dominierte auf Rang eins einmal mehr König Fußball mit "Fußball-EM", gefolgt von "Handball-EM" sowie der "US-Wahl" auf Rang zwei und drei. Der verstorbene Franz Beckenbauer (1945-2024) befindet sich auf Platz vier, vor "Europäische Union Wahlergebnisse", "Olympia" und Stefan Raab. Auf der Acht landet "Bogenschießen Paralympics". Rang neun belegt "Solingen" - vermutlich aufgrund eines verheerenden Anschlags im August - und auf der Zehn befindet sich der im Oktober gestorbene One-Direction-Star Liam Payne (1993-2024).

Auch in den Schlagzeilen ging es auf Rang eins um die "US-Wahl" und auf der Zwei um "Solingen". Auf Platz drei liegen die "Bauernproteste" und auf der Vier der Hype um die "Dubai-Schokolade". Die weiteren Plätze werden belegt von "Iran", "Bahnstreik", "Polarlichter Deutschland", "Überschwemmungen in Süddeutschland", "Ringelröteln" und dem Drama um die "Ampel".

Bei den trendenden "Warum"-, "Was"- und "Wie"-Fragen" wollten Nutzerinnen und Nutzer ebenso in vielen Fällen politische und sportliche Fragen geklärt wissen. Dabei waren unter anderem: "Warum streiken die Bauern?", "Warum wurde Lindner entlassen?", "Was ist die Vertrauensfrage?", "Wie lange geht Olympia?" oder "Was ist Abseits?".

Der Jahresrückblick von Google ermittelt die Suchtrends des Jahres und bildet in unterschiedlichen Kategorien jeweils einen besonders starken Anstieg beim Suchinteresse während eines bestimmten Zeitraums im Vergleich zum Vorjahr ab.