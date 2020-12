Ein Jahr Corona – die Chronik in Bildern

29 Die ersten Meldungen zum neuartigen Coronavirus kamen vor rund einem Jahr aus China. Unsere Bilderstrecke zeigt wichtige Ereignisse der Corona-Pandemie des vergangenen Jahres in einer Chronik. Foto: dpa/Kin Cheung

Vor rund einem Jahr ist in der chinesischen Stadt Wuhan ein neuartiges Coronavirus ausgebrochen. Auf der ganzen Welt hat sich das Leben durch die Pandemie drastisch verändert. Eine Chronik zur Corona-Krise in Bildern.

Stuttgart - Vor rund einem Jahr gab es aus der chinesischen Millionenmetropole Wuhan erste Meldungen zu einem neuen, bislang unbekannten Virus. Mittlerweile hat sich das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 auf der ganzen Welt ausgebreitet. Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle beläuft sich laut der Weltgesundheitsorganisation auf rund 72 Millionen Menschen, weltweit sind mehr als 1,6 Millionen Menschen mit oder an dem Coronavirus gestorben (beide Zahlen Stand 17. Dezember 2020).

Arbeit, Privatleben, Alltag: Alles ist anders

Der Kampf gegen die Pandemie stellt die Welt vor große Herausforderungen. Ausgangssperren, Maskenpflicht, Grenzkontrollen oder Kontaktbeschränkungen: Die Staaten versuchen mit zahlreichen Maßnahmen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Home Office und Heimunterricht sind dabei nur zwei Schlagwörter, die zeigen, wie stark sich der Alltag von Menschen auf der ganzen Welt durch die Corona-Pandemie verändert hat.

Hoffnung ist in Sicht: Als erster Staat in Europa hat Großbritannien den Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmaunternehmens Pfizer zugelassen und mit Impfungen begonnen, auch in Deutschland laufen die Vorbereitungen für Massenimpfungen. Viele Menschen haben zudem das Gefühl, dass die Pandemie auch ihr Zeitgefühl verändert hat.

Unsere Bilderstrecke zeigt wichtige Ereignisse der Corona-Pandemie aus den vergangenen Monaten in einer Chronik.