27 Große Aufregung in Ludwigsburg: Am 5. Januar wurde in der Südstadt ein Blindgänger entdeckt... Foto: factum/Bach/factum / Jürgen Bach

Welche Aufreger und Überraschungen gab es 2019 im Kreis Ludwigsburg? Wir haben das Jahr in Bildern zusammengefasst. Im ersten Teil werfen wir einen Blick zurück auf die Monate Januar bis April.

Kreis Ludwigsburg - Nur noch wenige Tage, dann ist das Jahr 2019 auch schon wieder vorbei – und es war ein ereignisreiches Jahr. Ludwigsburg hat einen neuen Oberbürgermeister, der Kreis einen neuen Landrat, auch anderswo wurden neue Stadtoberhäupter gewählt. Es gab Überraschungen, es wurden Jubiläen gefeiert und tragische Schicksale wurden öffentlich.

Im Januar beschäftigte viele Ludwigsburger ein möglicher Bombenfund, im Februar erfährt die Öffentlichkeit vom Skandal in einem Kinderheim in Hoheneck und im April verkündet Matthias Knecht, dass er für den Posten des Oberbürgermeisters kandidiert.

Was sonst noch wichtig war, und welche Ereignisse wahrscheinlich in Erinnerung bleiben? Wir haben das Jahr in einer Bildergalerie zusammengefasst - und beginnen mit den Monaten Januar bis April. Viel Spaß beim Durchklicken!