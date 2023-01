1 Andrea Berg hat in Aspach im Juli wieder ihr Heimspiel. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Noch stehen nicht alle Termine für das Jahr 2023 fest. Doch die Fixpunkte sind in den Veranstaltungskalendern der Städte und Gemeinden mittlerweile eingetragen.















Wann in Backnang der nächste Silvesterlauf über die Bühne geht, ist kein großes Geheimnis: Am 31. Dezember 2023, das verrät schon der am Datum orientierte Veranstaltungstitel, werden die Läufer in der Murrmetropole wieder Startnummern anheften und Schuhe schnüren. Doch wann genau ist der Fellbacher Herbst, wann findet der Schmidener Sommer statt und wann eigentlich verzaubert der Weihnachtsmarkt in Winnenden die Besucher? Wir haben bei den Kommunen an Rems und Murr nachgefragt, welche Highlights fürs Jahr bereits im Veranstaltungskalender stehen.

Die Highlights im Januar

Remshalden und Waiblingen haben ihren Händeschüttel-Parcour beim traditionellen Neujahrsempfang bereits absolviert, in Backnang wird das Jahr 2023 diesen Freitag, in Winnenden am Samstag und in Fellbach am Sonntag offiziell gestartet. Ansonsten sind die Veranstaltungen im Monat nach dem Jahreswechsel noch vergleichsweise dünn gesät – oder in den offiziellen Terminkalendern der Städte und Gemeinden schlicht nicht eingetragen. Bekannte Daten sind beispielsweise das Konzert im neuen Jahr in Remshalden am 14. und das Neujahrskonzert mit Rainer Roos in Backnang am 15. Januar.

Im Februar ist Faschingszeit

Die Narren bestimmen im Februar den Veranstaltungskalender – und feiern die fünfte Jahreszeit. In Althütte etwa regiert die Narrenzunft am 11. auf dem Rathausplatz, in Backnang gibt es am 18. den Narrenwochenmarkt, in Murrhardt am 16. den Rathaussturm, am 18. den Nachtumzug und am 20. die Kinderfasnet. Klar ist, dass es sich bei den Faschingsveranstaltungen um eine sicher nicht vollständige Auswahl handelt – vom Häsabstauben bis zum Faschingsball ist in vielen Orten etwas geboten. Weinfreunde übrigens kommen im Februar beim von der Remstal-Route und der Stadt Fellbach am 11. und 12. in der Alten Kelter veranstalteten Weintreff „Unsere Besten“ auf ihre Kosten.

Der März steht für den Frühlingsauftakt

In der Galerie Stihl in Waiblingen können Besucher im März in Kindheitserinnerungen abtauchen. Eröffnet wird am 17. eine Schau mit Werken der Illustratorin Ilon Wikland, die unsere Vorstellungen von Bullerbü ebenso geprägt hat wie von Ronja Räubertochter. Die Ausstellung läuft bis zum 11. Juni. In Alfdorf steigt am 25. März das Frühlingskonzert mit dem Musikverein, in Backnang steht am 26. der Tulpenfrühling fest im Kalender. Schorndorf hat zwei zentrale März-Termine: den Krämermarkt am 1. und vom 24. bis zum 26. das Schorndorfer Frühlingserwachen mit Sizilianischem Markt.

Ostertanz und City-Triathlon

Wettertechnisch mag der April vielleicht nicht wissen, was er will, im Veranstaltungsprogramm sind einige Termine aber bereits gesetzt. In Alfdorf etwa trifft sich am 9. die Landjugend zum Ostertanz, vom 14. bis zum 16. finden die vom Gewerbe- und Handelsverein ausgerichteten Messetage statt. In Waiblingen gibt es vom 11. bis zum 15. das bereits 31. Bildhauer-Symposium, in Backnang am 8. den Oster-Wochenmarkt und am 30. den zwölften City-Triathlon. In den Bus zur Kneipentour quer durch die Stadt steigt Fellbach – beim vom Stadtmarketing veranstalteten Hopf am 30. geht es eine Nacht lang von Theke zu Theke.

Im Mai drängen sich die Termine

Ob bei der Feuerwehr in Kallenberg, beim Sportverein in Sechselberg oder beim von einem verkaufsoffenen Sonntag eingeläuteten Maibaumfest in Murrhardt – der Wonnemonat beginnt mit zahlreichen Hocketsen. Im Mai ebenfalls auf dem Plan sind am 7. das Fellbacher Maikäferfest, der Waiblinger Stadtlauf, der Maitreff in Rudersberg und der Winnender Wonnetag. In Berglen gastiert bereits am 1. das Kinder-Natur-Erlebnisfest, außerdem feiert die Gemeinde vom 17. bis zum 21. mal wieder ihr 50-jähriges Bestehen. Der Hintergrund: Da 1975 der letzte Teilort hinzukam, geht das Ortsjubiläum von 2022 bis 2025. In Winnenden gibt es vom 18. bis zum 20. die Panorama-Weinwanderung, Fellbach eröffnet am 12. den Europäischen Kultursommer, Waiblingen meldet für den 18. den Triathlon und für den 20. die Remstal-Museumsnacht, die Festtage in Mannholz steigen vom 26. bis 28. – viel Auswahl für Festlesgänger, zumal es noch diverse Musikvereinsfeste und Muttertagskonzerte gibt. Am 27. kommt Joe Satriani in die Salierhalle nach Winterbach, am 29. findet überdies der Mühlentag statt.

Die Highlights im Juni

Prall gefüllt ist der Veranstaltungskalender auch im Juni. Ein kleiner Auszug zeigt den Januarius-Markt für Kunsthandwerk am 10. und 11. im Murrhardter Stadtgarten, das Classic-Ope(r)n-Air am 17. in Backnang oder das Feuerwehrfest am 17. und 18. in Althütte. In Fellbach steigt vom 23. bis zum 25. einmal mehr die Fiesta international, in Backnang herrscht vom 23. bis zum 26. beim Straßenfest der Ausnahmezustand. Eine oder eher zwei Nummern kleiner wird das Bürgerfest in Kirchberg an der Murr, das am 17. und 18. stattfindet – zeitgleich mit dem Straßenfest in Remshalden. In Fellbach gibt es am 18. außerdem das bereits 33. Kinderkulturfest, in Schorndorf den Gässlesmarkt am 3. und das Sommernachtsshopping am 30. Juni.

Der Juli im Rems-Murr-Kreis

Für seine legendäre Beachparty schüttet der Musikvererein Oeffingen bereits am 30. Juni lastwagenweise Sand auf, die bis in die Morgenstunden dauernde Fete geht nahtlos ins Musikfest vom 1. bis zum 3. über. In Korb wird am gleichen Wochenende das Seeplatzfest gefeiert, in Waiblingen singt am 2. das Remstal. Am zweiten Juli-Wochenende, 8. und 9., findet der vom Gewerbeverein veranstaltete Schmidener Sommer statt, der Sängerkranz Alfdorf geht am 9. in der Heinlesmühle fürs Benefizkonzert auf die Bühne. Der Winnender City-Teff ist vom 14. bis zum 17., in Althütte lockt am 16. das Musikfest mit Oldtimertreff, die Schorndorfer Woche lockt vom 14. bis zum 18. die Besucher an. Außerdem gibt es vom 3. bis zum 8. in Waiblingen wieder „Bunt statt Braun“, die Jugend für Vielfalt und gegen Rassismus. Fellbach wiederum lädt am 22. zur Langen Nacht der Kultur. Und in Aspach hält im Juli bei ihren Heimspiel-Konzerten in der Mechatronik-Arena die Schlagerkönigin Andrea Berg wieder Hof – am 14. und 15. mit dem Kult-Open-Air, am 16. beim Bergfest. In Rudersberg gibt es am 12. außerdem den Sommerempfang der Kommune, in Schorndorf am 29. mit diversen Bühnen die „Kleine Gassenmusik“.

Von Sommerflaute keine Spur

Etwas ruhiger wird’s im August, trotz der Ferienzeit gibt es allerdings keine völlige Sommerflaute im Terminkalender. In Murrhardt beispielsweise findet vom 4. bis zum 7. das Sommernachtsfest am Waldsee statt, in Fellbach wird in Kooperation mit dem Verein Kinokult das 30. Sommernachts-Kino veranstaltet – und zwar vom 19. bis zum 26. unter freiem Himmel im Rathaushof. Ebenfalls im August finden vom 25. bis 28. in Winnenden und vom 25. bis zum 27. in Schorndorf wieder die Weintage statt. Für Nicht-Urlauber ein guter Tipp ist die Fellbacher Konzertreihe „Live im Park“ und der ebenfalls donnerstags laufende Summer in the City in Schorndorf.

Die Highlights im September

Noch in der Ferienzeit gibt es am 2. und 3. das Alfdorfer Straßenfest und am 8. das Backnanger Kinderfest und den Rudersberger Apfelmarkt. Bei der Schmidener Kirbe vom 8. bis zum 11. lässt der Musikverein Lyra noch offen, ob auch am Freitag und am Montag gefestet wird oder es trotz des 50er-Jubiläums mit dem Samstag und dem Sonntag nur einen verkleinerten Rahmen gibt. Fix geplant ist am 16. der City-Run in Fellbach, auch beim Motocross am 12. auf dem Königsbronnhof in Rudersberg, beim Firmenlauf der AOK in Waiblingen am 13. und beim Remstal-Marathon am 24. geht es sportlich zu. Am 10. findet der Tag des Denkmals mit Blicken hinter die Kulissen statt, am 23. und 24. lockt in Alfdorf die Reezer Kirbe, vom 8. bis 10. das Street Food Festival Schorndorf.

Der Oktober im Rems-Murr-Kreis

In den Herbst geht es mit dem Naturparkmarkt am 1., dem Nussafescht des Musikvereins Althütte am 3. und dem Winnender Herbstmarkt am 8. Oktober. Der 73. Fellbacher Herbst wird vom 6. bis zum 9. gefeiert, mit Umzug, Vergnügungspark und verkaufsoffenem Sonntag ein Pflichttermin auch für Besucher aus der Nachbarschaft. In Waiblingen gibt es am 21. das Laternenfest, in Backnang am 29. den Gänsemarkt und in Schorndorf ebenfalls am 29. den Stadtmarkt. Remshalden veranstaltet am 26. außerdem das Wirtschaftsforum.

Die Termine im November

Herbstkonzerte und Martinsumzüge, aber auch der Volkstrauertag prägen auch an Rems und Murr den November. Auf Interesse auch auswärtiger Gäste stoßen könnte am 15. der Krämermarkt in Schorndorf, die Freunde herausragenden Designs freuen sich auf die Luigi-Colani-Ausstellung, die am 17. in der Waiblinger Stihl-Galerie eröffnet wird und bis in den Februar läuft.

Und was steht bis zum Jahreswechsel an?

Auch wenn konkrete Termine etwa für den Oeffinger Advent oder den Schmidener Winter noch nicht bekannt sind, steht eine ganze Reihe von Weihnachtsmärkten auf dem Programm – in Winnenden etwa vom 1. bis zum 3. Dezember, in Schorndorf vom 2. bis zum 20., in Remshalden am 10. und in Fellbach vom 2. bis zum 22. Backnang glänzt am 2. und 3. mit dem Budenzauber, der Adventswald in Rudersberg ist am 1., 2., 3., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 22 und 23. geöffnet. Für Romantiker ebenfalls einen Tipp wert ist die Mühlenweihnacht Kirchenkirnberg, voraussichtlich am 16. und 17. Dezember. Nach den Feiertagen gibt es wie eingangs erwähnt den Backnanger Silvesterlauf, bevor das Jahr 2024 vermutlich mit dem Besenhockey-Benefiz am Neujahrstag in Fellbach startet.