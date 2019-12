1 Rammstein landen in den Charts 2019 mit ihrem selbstbetitelten Longplayer das Album des Jahres Foto: imago images/Future Image

Die Deutschen hören Rock, Pop und Rap offenbar am liebsten. Das ergab die Auswertung der Jahrescharts. Bei den Alben ist besonders Musik "made in Germany" erfolgreich.

Das Ergebnis der Offiziellen Deutschen Jahrescharts, ermittelt von GfK Entertainment, ist da: Die Rockband Rammstein hat das Album des Jahres geliefert. Die gefeierten Musiker rund um Frontman Till Lindemann (56) haben in den ersten sieben Tagen über 260.000 Einheiten ihres selbstbetitelten Longplayers verkauft, führten vier Wochen lang die Charts an und hatten 18 Top-Ten-Wochen.

Im Jahr 2019 hat schon das achte Mal in Folge das Album eines deutschsprachigen Künstlers die Chartspitze erreicht. In den vergangenen Jahren hatten Helene Fischer (2013-2015, 2017, 2018), Udo Lindenberg (2016) und Die Toten Hosen (2012) die Nase vorne.

Hier können Sie eine Live-Performance von Rammstein bei Amazon Prime Video erleben

Doch die Albumcharts werden auch insgesamt betrachtet von deutschen Interpreten angeführt. Die ersten sieben Positionen gehen an Longplayer unterschiedlicher Genres: Pop, Rock, Schlager und Hip-Hop. Nach Rammstein folgt Sarah Connor (39) mit "Herz Kraft Werke". Bronze holt sich Udo Lindenberg (73) mit seinem Album "MTV Unplugged 2 - Live vom Atlantik".

Singlecharts in internationaler Hand

Die weiteren Positionen besetzen Herbert Grönemeyer (63) mit "Tumult", Andrea Berg (53) mit "Mosaik", Kontra K (32) mit "Sie wollten Wasser doch kriegen Benzin" und AnnenMayKantereit mit "Schlagschatten". Die erfolgreichste internationale CD stammt von Ed Sheeran (28), der mit "No. 6 Collaborations Project" auf Position acht landet. "Rewind, Replay, Rebound" von Volbeat und "CB6" von Capital Bra (25) belegen die Plätze neun und zehn.

Die Singlecharts hingegen werden vor allem von internationalen Künstlern dominiert. Der große Überflieger ist Rapper Lil Nas X (20) mit seinem Song "Old Town Road". Er konnte sich 19 Wochen lang in den Top Ten halten. Im vergangenen Jahr haben Dynoro (19) und Gigi D'Agostino (51) die Single-Jahrescharts mit dem Hit "In My Mind" angeführt. Sängerin Tones and I (19) schafft es in diesem Jahr mit "Dance Monkey" auf Position zwei, Rapper Apache 207 (22) belegt mit "Roller" den dritten Platz.

Frauen sind vorne

In die Top Five der Single-Jahrescharts haben es aber auch deutsche Künstler geschafft. Der Titel "Vermissen" von Rapperin Juju (27) und AnnenMayKantereit-Sänger Henning May (27) holt sich Position vier. Insgesamt finden sich sehr viele Frauen in den Single-Jahrescharts: An fünf der sieben erfolgreichsten Hits 2019 waren Frauen beteiligt. Ava Max (25) mit "Sweet but Psycho" holt sich den fünften Platz und Billie Eilish (17) mit ihrer Hit-Single "Bad Guy" schafft es auf Platz sechs. Danach folgt "Senorita", der offizielle Sommerhit 2019, von Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (21).

Ebenfalls in den Top Ten zu finden: "I Don't Care" (Position acht) von Ed Sheeran und Justin Bieber (25) sowie "Tilidin" (Position neun) und "Wieder Lila" (Position zehn) von den Rappern Capital Bra und Samra (24). Capital Bra ist außerdem ein echter Überflieger in den Singlecharts: Er lieferte ganze 14 Tracks in die Top 100.