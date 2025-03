Jahresbilanz: Landesbank Helaba erneut mit Rekordgewinn

1 Deutschlands drittgrößte Landesbank mit neuem Höchstwert beim Vorsteuergewinn (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Deutschlands drittgrößte Landesbank hat beim Vorsteuergewinn die Höchstmarke von 2023 übertroffen. Auch ein zuletzt gebeuteltes Geschäft läuft wieder besser.











Frankfurt/Main - Die Landesbank Hessen-Thüringen hat zum dritten Mal in Folge einen Rekordgewinn erzielt und strebt für 2025 ein vergleichbares Ergebnis an. Die Helaba erwarte trotz der enormen konjunkturellen und geopolitischen Herausforderungen einen Vorsteuergewinn nur leicht unter Vorjahresniveau, sagte Vorstandschef Thomas Groß in Frankfurt. "Mittelfristig rechnen wir unverändert mit einem Ergebnis von nachhaltig über einer Milliarde Euro."