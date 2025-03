5 Der Konzern mit Sitz in Friedrichshafen will bis Ende 2028 bis zu 14.000 Stellen streichen. Foto: Felix Kästle/dpa

Der Autozulieferer ZF ist 2024 tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust betrug knapp über eine Milliarde Euro, wie das Unternehmen in Friedrichshafen am Bodensee mitteilte.











