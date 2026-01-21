Die anhaltende Konjunkturflaute spiegelt sich auch in der Jahresbilanz der Sparkasse Ludwigsburg wider. In manchen Branchen gibt es aber auch Grund zur Hoffnung.
„Wir stehen vor nichts anderem als einem Neuanfang“, sagt Vorstandsmitglied Thomas Raab, als er die Bilanz der Sparkasse Ludwigsburg aus dem Jahr 2025 vorstellt. Damit meint er allerdings nicht seinen Arbeitgeber, sondern die aktuelle wirtschaftliche Situation im Landkreis. 117 Insolvenzen habe es von Januar bis September im Kreis gegeben, für das Jahr 2025 lässt sich diese Zahl auf rund 146 hochrechnen. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor und mehr als viermal so viele als noch 2022. „Die Insolvenzwelle hat Ludwigsburg erreicht.“