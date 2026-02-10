Jahresbilanz: Commerzbank verdient mehr als erwartet - höhere Dividende

Deutschlands zweitgrößte Privatbank hatte sich für 2025 einen hohen Gewinn zum Ziel gesetzt - auch um den Übernahmeversuch der Unicredit abzuwehren. Die Zahlen fallen noch besser aus als gedacht.
Frankfurt/Main - Die Commerzbank hat 2025 trotz hoher Kosten für den laufenden Stellenabbau ihr Gewinnziel übertroffen. Nun will das Institut über Aktienrückkäufe und eine höhere Dividende Milliarden an ihre Anteilseigner ausschütten. Für das vergangene Jahr steht ein Nettoergebnis von 2,63 Milliarden Euro in den Büchern, wie der Frankfurter Dax-Konzern überraschend am Tag vor der geplanten Bilanzvorlage an diesem Mittwoch mitteilte.