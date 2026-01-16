Jahresauftakt in Stuttgart: Neujahrsempfang der Landesmesse mit Politikern, Designern und Magie

30 Beim Neujahrsempfang im Haus der Wirtschaft waren Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur anwesen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Am Donnerstagabend fand der Neujahrsempfang der Landesmesse Stuttgart statt. Der Einladung folgten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur, darunter Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper. Außerdem waren der Esslinger OB Matthias Klopfer oder der CDU-Fraktionsvorsitzende der Stuttgarter Gemeinderatsfraktion, Alexander Kotz anwesend – auch Waldi, das Maskottchen der Stuttgarter Kickers, war gekommen. Insgesamt dürften an diesem Abend rund 1800 Gäste anwesend gewesen sein.