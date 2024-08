Jahres-Höchstwert: 35,7 Grad in Rheinland-Pfalz gemessen

1 Mehr als 35 Grad registrierte der DWD in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz Foto: Arne Dedert/dpa

Die Woche startete am Montag mit hochsommerlichen Temperaturen. In Rheinland-Pfalz wurde sogar der bisherige Höchstwert des Jahres 2024 übertroffen.











Offenbach - Mit einer Höchsttemperatur von 35,7 Grad ist heute nach vorläufigen Daten der heißeste Tag des bisherigen Jahres gewesen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registrierte den Wert in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Damit wurde der bisherige Jahres-Höchstwert vom 30. Juli (35,4 Grad in Müllheim, Baden-Württemberg) eingestellt, wie ein Sprecher am Abend auf Nachfrage sagte.