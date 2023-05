Jahrelanger Zwist in Ludwigsburg

Ludwigsburg - Das Ringen um einen neuen Lidl-Markt in der Ludwigsburger Oststadt als zäh zu beschreiben, wäre untertrieben. Erste Pläne waren 2015 vorgestellt worden, seitdem wurde und wird über einen Neubau gestritten. Vor zwei Jahren hatten Verwaltung und Gemeinderat grundsätzlich grünes Licht für den Abriss des alten Gebäudes gegeben, nun befindet sich das neue auf der Zielgeraden. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften (SHL) fand sich eine Mehrheit, der Gemeinderat soll das finale Okay für das Projekt in der kommenden Woche geben. Für den Discounter-Riesen hat sich das lange Warten somit letztlich doch noch gelohnt.