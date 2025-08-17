Jagstunglück im August 2015: Wie schnell erholt sich ein Fluss?

Es war eines der größten Fischsterben im Land: Vor zehn Jahren gelangte Dünger in die Jagst und schädigte sie auf 50 Kilometern massiv. Heute ist alles wieder gut. Und nichts ist gut.
Bis heute ist ungeklärt, wie genau der Brand in der Lobenhausener Mühle (Landkreis Schwäbisch Hall) in der Nacht zum 23. August 2015 eigentlich ausgebrochen war. Klar aber ist: Mit dem Löschwasser gelangten in der Mühle gelagerte Düngemittel in die Jagst. Das Ammoniumnitrat entzog dem Wasser den Sauerstoff, auf 25 Kilometern Länge starben alle Fische, auf weiteren 25 Kilometern wurden sie schwer geschädigt. Die Jagst war über Nacht ein toter Fluss geworden.