Jagsthausen in Baden-Württemberg: 304 Einwohner weniger – Dorf wehrt sich gegen neuen Zensus

1 Das beschauliche Jagsthausen – bekannt für seine Burg – will sich gegen den neuen Zensus wehren. Foto: IMAGO/Pond5 Images/xprillx

Wenn es nach dem neuen Zensus geht, dann ist Jagsthausen bei Heilbronn um 300 Einwohner kleiner als bisher gedacht. Der Bürgermeister will sich die Zahlen des Statistischen Bundesamtes nicht gefallen lassen.











In Jagsthausen, einer kleinen Gemeinde in Landkreis Heilbronn, ging man im Rathaus bislang davon aus, dass 2035 Menschen im Ort leben. Die neueste Volkszählung – der Zensus 2022 – stellt nun im Ort aber einiges auf den Kopf. Das Statische Bundesamt erklärte in dieser Woche, dass man davon ausgehen müsse, dass tatsächlich nur 1731 Bürgerinnen und Bürger hier leben. Immerhin ein Unterschied von 15 Prozent. Aber wohin sind die 304 Personen so plötzlich verschwunden? Bürgermeister Roland Halter glaubt nicht an die neue Zahl und wehrt sich.