1 Ein 73-jähriger Jäger hatte im September aus Versehen auf einen damals 25-Jährigen geschossen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Anfang September wird ein 25-Jähriger bei einem Jagdunfall schwer verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern fast vier Monate – nun ist klar, wer Schuld an dem Unfall hat.

Vaihingen an der Enz - Die Gewehrkugel, durch die ein 26-Jähriger Anfang September im Kreis Ludwigsburg schwer verletzt wurde, stammt aus der Waffe eines 73-jährigen Jägers. Das haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei in den vergangenen gut vier Monaten ergeben, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Jagdunfall hatte sich am 6. September in der Steinbachhofstraße Gündelbach, einem Stadtteil von Vaihingen an der Enz, ereignet. Der Pächter eines Maisfeldes hatte zwei Jäger damit beauftragt, während der Ernte aus dem Feld flüchtendes Schwarzwild zu erlegen. Als ein aufgescheuchtes Wildschwein das Maisfeld verließ, gaben ein 59-jähriger und ein 73 Jahre alter Jäger jeweils mehrere Schüsse auf das Tier ab. Dabei brachten sie zwei Personen in Lebensgefahr. Ein Querschläger durchschlugt die Glasscheibe eines Traktors, der auf einem Weg neben dem Feld unterwegs war. Das Geschoss drang in die Fahrerkabine ein und traf den damals 25-jährigen Fahrer ins Bein. Eine 18 Jahre alte Erntehelferin, die ebenfalls mitfuhr wurde von herumwirbelnden Glassplittern leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelte anschließend wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen. Absicht habe man dem 73-jährigen Schützen nicht unterstellen können, sagte die Erste Staatsanwältin Bettina Jörg. Ob es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, ist noch nicht klar.