Jagderfolg bei Luchs Martin: Ausgewilderter Luchs reißt erstes Reh im Schwarzwald

Luchs Martin wurde vor zwei Wochen im Schwarzwald freigelassen. Nun hat er erfolgreich sein erstes Reh erlegt.
Der vor zwei Wochen im Nordschwarzwald freigelassene Luchs Martin hat erfolgreich sein erstes Reh erlegt. Das bestätigen Daten seines GPS-Senders, die von Experten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) ausgewertet wurden, wie das Agrarministerium am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Linda Kopaniak von der FVA nannte den Jagderfolg „einen wirklich guten Start für Martin“.