Elefanten wanderten Hunderte Kilometer durch das eiszeitliche Europa

Gejagt und getötet von Neandertalern: Forscher haben jetzt die Lebensgeschichte von vier Europäischen Waldelefanten , die während der Eiszeit lebten, anhand der Analyse ihrer Zähne rekonstruiert.
Fossile Zähne können erstaunlich viele Informationen bewahren, weil Zahnschmelz langsam wächst und Schicht für Schicht Daten über die Umwelt speichert. Ein internationales Forscherteam hat jetzt die Lebensgeschichte vier Europäischer Waldelefanten (Palaeoloxodon antiquus) anhand der Analyse ihrer Zähne rekonstruieren.