Die Gänse fühlen sich auf dem Golfplatz wohl – zum Leidwesen der Spieler. Foto: Marc-Frederik Elsäßer

Ludwigsburg - Zwei große Seen und jede Menge Erdwälle machen den 18-Loch-Golfplatz am Rande des Monrepos-Sees, neben Hofkammer und Schlosshotel, attraktiv. Für menschliche und tierische Zweibeiner gleichermaßen. Seit Jahren lassen sich in der grünen Oase immer mehr Nil- und Graugänse nieder. Kurzes Gras, das idealerweise in Seen mündet, mögen die Wasservögel besonders. Zum Leidwesen von Marc-Frederik Elsäßer, dem Geschäftsführer der Anlage. „Wir haben teilweise gravierende Probleme durch die Überpopulation der Tiere.“