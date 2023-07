1 Das Jägerpfädle schlängelt sich malerisch den Schönbuchtrauf entlang Foto: jps

Das Jägerpfädle bei Rohrau bietet sich an für eine idyllische Wanderung, auf der sich auch etwas lernen lässt. Am Ende wartet eine gemütliche Einkehr oberhalb von Herrenberg.









Am nordwestlichen Rand des Schönbuchs befindet sich der Ausgangspunkt einer kleinen Wanderroute, auf der sowohl Familien mit Kindern als auch Geschichtsinteressierte auf ihre Kosten kommen. Die mitunter als Perle am Schönbuchrand bezeichnete Ortschaft Rohrau schmiegt sich an den Waldrand und ist auch mit Bus und Bahn zu erreichen. Wer am Rathaus ankommt, beginnt dort seine Wanderung auf der Hildrizhauser Straße in Richtung Anhöhe. Von der Straße zweigt auf halber Höhe ein Fußweg nach rechts ab, auf dem der Waldspielplatz angeschrieben steht.