Mit der Sommerzeit am Sonntag, 29. März, steigt laut Kreisjägervereinigung Waiblingen das Risiko für Wildunfälle. Vor allem in der Dämmerung und Setzzeit sind Tiere unterwegs.
Der Moment kommt oft ohne Vorwarnung: Am Waldrand bewegt sich etwas, ein Reh springt aus dem Gebüsch – und steht plötzlich mitten auf der Straße. Gerade im Frühjahr kann das für Autofahrer im Rems-Murr-Kreis gefährlich werden. Mit der Umstellung auf die Sommerzeit am Sonntag, 29. März, warnen Jäger vor einer erhöhten Gefahr von Wildunfällen. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten in den kommenden Wochen besonders aufmerksam unterwegs sein, teilt die Kreisjägervereinigung Waiblingen mit.