Jäger vor Gericht: Hund grundlos erschossen - Haft auf Bewährung für Jäger

Gemeinsam mit Hannah Waddingham Prinz William wirbt mit Darts und Bier für seine neue "Earthshot"-Doku

Der britische Thronfolger Prinz William zeigt sich seit einiger Zeit auffallend nahbar. So auch in einem neuen Clip, der ihn an der Seite von TV-Star Hannah Waddingham beim Dart spielen und Biertrinken zeigt. Dass er sich an ihrer Seite so gelöst präsentiert, kommt wohl nicht von ungefähr.