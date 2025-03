Jaden Agassi: Bitteres Baseball-Debüt für Deutschland

An diese Premiere wird sich Jaden Agassi (23) wohl mit gemischten Gefühlen zurückerinnern. Am Montag betrat der Sohn von Steffi Graf (55) und Andre Agassi (54) erstmals für die deutsche Baseball-Nationalmannschaft das Feld. Doch der Kurzeinsatz leitete die Niederlage seiner Mannschaft ein. Seine prominenten Eltern verfolgten das Geschehen von der Tribüne, wie die TV-Übertragung des Events zeigte.

Debüt zum Vergessen

Agassi kämpft mit der deutschen Nationalmannschaft um die Qualifikation für das World Baseball Classic 2026, die offizielle Baseball-WM, an der auch Spieler aus den USA teilnehmen. Nach einem Auftaktsieg gegen China, in dem er nicht spielte, betrat der Pitcher, also Werfer, in Partie zwei gegen Brasilien erstmals das Spielfeld. Doch im vierten Abschnitt ließ Agassi sogleich vier Runs, also Punkte, der Brasilianer zu. Noch vor dem Ende des Innings wurde Agassi daher wieder ausgewechselt. Kein erfolgreiches Debüt.

Nachwuchsspieler in den USA

Im Alter von sechs Jahren begann Agassi, Baseball zu spielen, wie er in einem Interview mit der nordamerikanischen Baseballliga Major League Baseball verriet. "Ich habe es geliebt. Ich habe auch schon mal einen Tennisschläger in die Hand genommen, aber es war immer schwer für mich, den Ball zwischen den Linien zu halten. Ich wollte das Ding einfach so weit schlagen, wie ich konnte. Baseball hat mich vom ersten Tag an begeistert."

In den USA läuft der 23-jährige Absolvent der University of Southern California für das MLB-Nachwuchsteam der Mahoning Valley Scrappers auf. Seiner berühmten Mutter Steffi Graf sei er ähnlich, was die Gelassenheit angeht, sagte Agassi. "Ich war schon immer sehr gelassen und kühl, ruhig und gesammelt da draußen. Meine Denkweise ist, dass der nächste Wurf der wichtigste ist."

Steffi Graf gewann in ihrer Karriere 22 Grand-Slam-Titel. Sein nicht minder berühmter Vater Andre Agassi insgesamt acht. Jaden Agassi muss nun im letzten Gruppenspiel des Qualifikationsturniers für die offizielle Baseball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr auf einen Sieg gegen die favorisierten Kolumbianer hoffen. Sollte die direkte Qualifikation als Gruppenerster nicht klappen, steht am 6. März ein Play-off-Spiel gegen den Zweitplatzieren der deutschen Gruppe an.