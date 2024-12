Jacques und Gabriella von Monaco: Neue Fotos zum zehnten Geburtstag

Sie lachen auf einem Traktor, winken mit Fähnchen und albern herum: Einen ungewohnt privaten Einblick gewährt das Fürstenhaus von Monaco zum zehnten Geburtstag der Zwillinge Jacques und Gabriella. Wie etwa die französische "Voici" berichtete, postete der Palast am 10. Dezember bislang unveröffentlichte Bilder der Kinder.

Zwölf neue Aufnahmen

Auf der offiziellen Instagramseite der Royals hieß es am Dienstag zum Ehrentag der beiden Kinder: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Thronfolger Jacques und Prinzessin Gabriella!" Dazu wurde eine Videocollage mit insgesamt zwölf Bildern für die Follower geteilt. Der Clip, den auch die Stiftung der Fürstin - die Princess Charlene of Monaco Foundation - in ihrer Instagram-Story postete, enthält zehn Fotos mit beiden Kindern sowie zwei einzelne Porträtaufnahmen der beiden Geburtstagskinder.

So verbunden sind Gabriella und Jacques

Die Bilder, die zum Teil am Rande von öffentlichen Terminen entstanden sind, bringen unter anderem die besondere Verbundenheit der Kinder von Fürst Albert II. (66) und Fürstin Charlène (46) zum Ausdruck. Die Zwillinge umarmen sich etwa oder formen mit ihren Händen gemeinsam ein Herz. Auf einem Schnappschuss lehnt sich Gabriella bei ihrem Bruder an, der daraufhin lauthals lacht.

Sie ist zwei Minuten älter - trotzdem ist er Thronfolger

Fürst Albert II. von Monaco hat die einstige südafrikanische Profi-Schwimmerin Charlene Wittstock am 1. Juli 2011 geheiratet, die er elf Jahre zuvor bei einem Schwimmwettbewerb kennengelernt hatte. Drei Jahre nach der Hochzeit begrüßten die beiden am 10. Dezember 2014 ihre Zwillinge. Um 17:04 Uhr kam Gabriella Thérèse Marie Grimaldi zur Welt, zwei Minuten später folgte Jacques Honoré Rainier Grimaldi. Aufgrund der männlichen Erbfolge in Monaco ist Jacques der Nachfolger seines Vaters.