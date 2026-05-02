Jacob Elordi und mehr tragen es: Warum das Flanellhemd gerade ein Comeback feiert

Einst galt es als praktisches Kleidungsstück für Gartenarbeit, heute zeigen es Chanel und Bottega Veneta auf dem Laufsteg. Das Flanellhemd erlebt seine erste echte Renaissance seit den 90ern. Besonders beliebt: Vintage-Modelle, die lässig über Kleider getragen werden.
Es galt lange als pragmatisches Kleidungsstück für Gartenarbeit oder frostige Tage - doch aktuell erlebt das Flanellhemd eine überraschende Renaissance. Erstmals seit den 1990er-Jahren wird das karierte Hemd wieder zum echten Fashion-Statement. Was einst als Inbegriff von Funktionalität galt, steht heute für mühelosen Stil: lässig, aber nicht nachlässig.