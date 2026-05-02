Jacob Elordi und mehr tragen es: Warum das Flanellhemd gerade ein Comeback feiert

Einst galt es als praktisches Kleidungsstück für Gartenarbeit, heute zeigen es Chanel und Bottega Veneta auf dem Laufsteg. Das Flanellhemd erlebt seine erste echte Renaissance seit den 90ern. Besonders beliebt: Vintage-Modelle, die lässig über Kleider getragen werden.

Es galt lange als pragmatisches Kleidungsstück für Gartenarbeit oder frostige Tage - doch aktuell erlebt das Flanellhemd eine überraschende Renaissance. Erstmals seit den 1990er-Jahren wird das karierte Hemd wieder zum echten Fashion-Statement. Was einst als Inbegriff von Funktionalität galt, steht heute für mühelosen Stil: lässig, aber nicht nachlässig.

Viele prominente Fans Auf den Laufstegen großer Modenschauen ist das Comeback längst angekommen. Labels wie Marni, Chloé und Chanel präsentierten zuletzt ihre eigenen Interpretationen des Klassikers. Gleichzeitig tragen prominente Gesichter wie Adwoa Aboah und Emily Ratajkowski das Flanellhemd ebenso selbstverständlich wie Fußballtrainer Pep Guardiola.

In der neuen Staffel der Serie "Euphoria" trägt die Figur Nate Jacobs, gespielt von Jacob Elordi, eine luxuriöse Interpretation: ein "Flanellhemd" aus Leder vom Modehaus Bottega Veneta. Bereits 2023 hatte Kate Moss eine ähnliche Version auf dem Laufsteg präsentiert - ein Stück, das mit seinem hohen Preis vor allem symbolisch für die Aufwertung des ehemals schlichten Kleidungsstücks steht.

Vintage statt neu

Doch der Trend spielt sich nicht nur im Luxussegment ab. Plattformen wie Depop verzeichnen einen deutlichen Anstieg der Nachfrage nach "Lumberjack Shirts". Besonders gefragt sind Vintage-Modelle - getragen offen über Slip Dresses, locker um die Hüfte gebunden oder bewusst oversized gestylt. Der Reiz liegt im Kontrast: Ein robustes, bodenständiges Teil trifft auf elegante, minimalistische Pieces.

Genau diese Mischung macht das Flanellhemd heute so attraktiv. Es verkörpert eine neue Art von Stilbewusstsein, bei der Gegensätze bewusst kombiniert werden. Lässig wirkt hier nicht zufällig, sondern kalkuliert - ein Look, der "cool" erscheint, ohne sich anzustrengen.

Historisch ist das Hemd tief verwurzelt: Bereits im 19. Jahrhundert griffen US-Outdoor-Marken Muster auf, die von schottischem Tartan und indischem Madras inspiriert waren. Später wurde das Flanellhemd durch die Grunge-Bewegung der 90er - allen voran durch Musiker wie Kurt Cobain - zum Symbol von Rebellion und Nonchalance.

Warum das Flanellhemd gerade jetzt passt

Heute verschmelzen all diese Bedeutungen. Das Flanellhemd steht gleichzeitig für Tradition, Alltagstauglichkeit und subtile Coolness. Gerade in einer Zeit, in der Mode wieder stärker auf Authentizität und Tragbarkeit setzt, wirkt es wie ein Gegenentwurf zu überinszenierten Trends.

Ein weiterer Grund für das Revival: Flanell wird mit der Zeit besser. Gebrauchsspuren sind kein Makel, sondern Teil des Charmes. Viele Modekennerinnen und -kenner setzen daher bewusst auf bereits eingetragene Stücke - sei es vom Vintage-Shop oder direkt aus dem Kleiderschrank der Eltern.