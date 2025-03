Jacob Batalon: Spider-Man-Star hat sich verlobt

Jacob Batalon (28) hat seiner Freundin Veronica Leahov einen Heiratsantrag gemacht. Auf seinem Instagram-Account verkündete der Schauspieler seine Verlobung. Wie auf mehreren Bildern zu sehen ist, stellte Batalon seiner Partnerin vor der nächtlichen New Yorker Skyline und einer romantischen Kulisse aus einem XXL-Rosenherz und zahlreichen Kerzen die Frage aller Fragen, die sie offensichtlich mit "Ja" beantwortete. "Der Anfang vom Rest unseres gemeinsamen Lebens", schrieb der "Spider-Man"-Star zu dem Beitrag.

Seine Verlobte meldete sich ebenfalls auf ihrem Instagram-Account zu Wort und teilte weitere Schnappschüsse von ihrer Verlobung. "Ein Leben lang wir! Ich hätte nie gedacht, dass mein Herz so viel Liebe aufnehmen und so tiefe Gefühle empfinden könnte. Das ist das reinste Glück, das ich je erlebt habe, und ich kann es kaum erwarten, für immer mit der Liebe meines Lebens zusammen zu sein!", schrieb die Architektin. Seit wann sie mit dem Marvel-Star liiert ist, ist öffentlich nicht bekannt.

Schauspielkollegen gratulieren

Sowohl unter Batalons als auch unter Leahovs Beitrag meldeten sich zahlreiche Fans und prominente Kollegen zu Wort und gratulierten dem frisch verlobten Paar. "Herzlichen Glückwunsch, mein Bruder", schrieb Schauspieler Matthew Noszka (32) unter Batalons Post, während Jack Quaid (32) kommentierte: "Gratulation" Gut gemacht, Sir!" Sam Holland (26), der jüngere Bruder seines "Spider-Man"-Co-Stars Tom Holland (28), hinterließ die Worte "Herzlichen Glückwunsch, Bruder" in der Kommentarspalte.

Jacob Batalon feierte 2017 seinen Durchbruch als Ned Leeds, der beste Freund von Peter Parker alias Spider-Man (Tom Holland), in "Spider-Man: Homecoming". Es folgten weitere Auftritte im Marvel-Universum, in denen er erneut in die Rolle schlüpfte. Sein neuer Film "Mr. No Pain" erscheint am 20. März in Deutschland.