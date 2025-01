Jackie Apostel: Cruz Beckhams Partnerin verrät Details zu Wirbelsäulen-OP

1 Cruz Beckham neben seiner Mutter Victoria bei einem Event im vergangenen Jahr. Foto: imago images/ABACAPRESS/Collin Xavier/Image Press Agency ABACA

Dass Cruz Beckhams Partnerin Jackie Apostel einen Eingriff an ihrer Wirbelsäule vornehmen lassen musste, war schon seit Längerem bekannt. Jetzt konkretisierte die Sängerin auch, welcher OP sie sich unterzog.











Link kopiert



Schon vor einigen Monaten gab Jackie Apostel (29), die Partnerin von David Beckhams (49) jüngstem Sohn Cruz Beckham (19), bekannt, dass sie an ihrer Wirbelsäule operiert worden sei. Damals teilte die zehn Jahre ältere Freundin des Beckham-Sprosses laut "Daily Mail" in ihrer Instagram-Story eine Aufnahme einer großen Wunde, die sich über ihren gesamten Rücken zog, ließ jedoch offen, weswegen genau der Eingriff stattgefunden hat. Das Bild war offenbar kurz nach einer Operation an ihrer Wirbelsäule entstanden.