1 Johnny Knoxville: Hauptdarsteller und Produzent von Jackass Forever. Foto: lucacavallari / shutterstock.com

Fast 12 Jahre mussten Jackass-Fans seit Teil 3 auf einen neuen Film warten. Doch der Release von Jackass 4 wurde im letzten Jahr verschoben. Wann der langersehnte Kinostart in Deutschland endlich stattfindet, lesen Sie hier.















Jackass 4 – oder Jackass Forever, wie der offizielle Titel lautet – wurde bereits im Dezember 2019 angekündigt. Seitdem sind mehr als zwei Jahre vergangen, in denen die Fans der Kultserie sehnsüchtig auf das neue Werk rund um Johnny Knoxville und Co warten mussten. 2021 brachte jedoch gleich zwei Schreckensmeldungen für die Anhänger der Serie mit sich. Mit Bam Margera wurde einer der beliebtesten Charaktere von Jackass aus der Show geworfen, weil es zu Streitigkeiten innerhalb der Crew kam. Die Auseinandersetzungen gingen so weit, dass Regisseur Jeff Tremaine eine einstweilige Verfügung (Kontaktverbot) gegen Margera erwirkte. Dieser wiederum, frustriert durch den Rauswurf, der seiner Meinung nach unrechtmäßig war, verklagte die Jackass-Macher und die dahinterstehenden Produktionsfirmen.

Während eine endgültige Entscheidung in dem Rechtsstreit noch aussteht, warten die Jackass-Fans immer noch auf den neuen Film. Denn die zweite schlechte Nachricht kam kurze Zeit später: Die ursprünglich für den Oktober 2021 geplante Veröffentlichung von Jackass 4 wurde auf 2022 verschoben. Zwar spekulierten viele Fans, dass auch der verzögerte Kinostart mit dem Rauswurf von Bam Margera zu tun hat (immerhin mussten fast alle Szenen mit ihm komplett aus dem Film entfernt werden), doch sein Kollege Steve-O stellte in einem Interview mit TMZ klar, dass die Corona-Pandemie schuld war. Die Leute seien im letzten Jahr einfach vorsichtiger gewesen und hätten einen Kinobesuch eher nicht in Betracht gezogen. Die Verzögerung war also eine rein wirtschaftliche Entscheidung.

Kinostart in Deutschland

Jackass Forever (4) wird in den deutschen Kinos laut Angaben der Produktionsfirma Paramount am 10. März an den Start gehen. In Amerika dürfen sich die Fans den Film bereits ab diesem Donnerstag (4. Februar) in den Kinos ansehen. Jackass Forever wird 96 Minuten dauern und enthält neben den altbekannten Gesichtern auch fünf neue Crew-Mitglieder: Sean „Poopies“ McInerney, Eric Manaka, Zach Holmes, Jasper Dolphin und Rachel Wolfson.

Trailer zu Jackass Forever