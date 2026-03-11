Jack White rudert zurück: White-Stripes-Frontmann erklärt sich

1 Jack Whit präzisiert seine Aussagen zu Taylor Swift - und entschärft diese damit. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com / imago/ZUMA Press / Darryl Dyck

Jack White hatte Taylor Swift in einem Interview zumindest indirekt als langweilig bezeichnet und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Jetzt hat der White-Stripes-Frontmann nachgelegt und seine Aussagen klargestellt.











Link kopiert



Manchmal reicht ein Satz in einem Interview, um das halbe Internet gegen sich aufzubringen. Der Musiker Jack White (50) hat das gerade am eigenen Leib erfahren. In einem Gespräch mit dem britischen "The Guardian" wurde der White-Stripes-Frontmann gefragt, ob seine Songs autobiografisch seien, geantwortet: "Nicht sehr. Heute ist es durch die Taylor-Swift-Methode, bei der Popsänger über all ihre öffentlich ausgetragenen Trennungen schreiben, sehr populär geworden - was ich überhaupt nicht interessant finde. Ich finde es ein bisschen langweilig, über mich selbst zu schreiben." Das Interview verbreitete sich rasend schnell und der Shitstorm der Swifties folgte prompt.