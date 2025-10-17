Jack White: Diese Welthits schuf der legendäre Produzent

"Looking for Freedom", "When The Rain Begins To Fall" oder "Self Control": Hinter jedem dieser Hits steckt Jack White. Der erfolgreichste deutsche Musikproduzent ist mit 85 Jahren gestorben.
Mit Jack White (1940-2025) verliert die Musikwelt einen ihrer produktivsten Komponisten. Über 1000 Songs, mehr als 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen - diese Bilanz spricht für sich. Der Produzent, der mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum hieß, prägte die deutsche und internationale Musiklandschaft über Jahrzehnte hinweg. Seine Hits kennt jeder, sein Name blieb dennoch oft im Hintergrund.