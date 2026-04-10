1 Jacek Magiera ist im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Foto: IMAGO/ZUMA Press/IMAGO/Marcin Cholewinski

Jacek Magiera, Co-Trainer von Polens Nationalelf, ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Seine Karriere prägte den Fußball im Land – zuletzt arbeitete er im Stab von Jan Urban.











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Der Co-Trainer von Polens Fußball-Nationalmannschaft, Jacek Magiera, ist im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Dies teilte der polnische Fußballverband PZPN mit. Nach Informationen des Senders Radio Wroclaw war Magiera am Morgen beim Lauftraining zusammengebrochen. Er wurde demnach vor Ort wiederbelebt und ins Militärkrankenhaus Wroclaw gebracht, wo er kurz darauf starb.