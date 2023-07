Ja zu Porsche in Schwieberdingen

13 Sichtlich erfreut: Der Regional-Planungsdirektor Thomas Kiwitt nach dem Bürgerentscheid. Foto: factum/Weise

Das klare Votum beim Bürgerentscheid in Schwieberdingen für einen Porsche-Standort sorgt für Erleichterung auch in der ganzen Region. Das schreibt Redakteur Rafael Binkowski in seinem Kommentar.









Schwieberdingen - Es ist eine unzweifelhafte Entscheidung. Über die Hälfte der Schwieberdinger haben sich an der Abstimmung beteiligt, und das ist die erste und wichtigste Botschaft. Kommunalpolitische Weichenstellungen können die Menschen mobilisieren, anders als etwa bei der OB-Wahl in Ludwigsburg ist das gelungen. Das lag auch an der offenen und transparenten Art, mit der Bürgermeister Nico Lauxmann das Thema gehandhabt hat.