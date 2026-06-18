Entfernung zum Hausarzt, Bahnhof oder Freibad: Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt die Daseinsvorsorge in deutschen Gemeinden. Wie schneidet Ihre Gemeinde ab?
Wie gut ist die Vorsorge in den Gemeinden? Das Freizeitangebot, die Kita- und Schulversorgung, die Anbindung? Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hat sich die Daseinsvorsorge der 10.941 Gemeinden in Deutschland angesehen. Der Kreis Ludwigsburg steht dabei gut da – in manchen Kategorien sogar sehr gut.