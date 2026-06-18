Entfernung zum Hausarzt, Bahnhof oder Freibad: Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt die Daseinsvorsorge in deutschen Gemeinden. Wie schneidet Ihre Gemeinde ab?

Wie gut ist die Vorsorge in den Gemeinden? Das Freizeitangebot, die Kita- und Schulversorgung, die Anbindung? Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hat sich die Daseinsvorsorge der 10.941 Gemeinden in Deutschland angesehen. Der Kreis Ludwigsburg steht dabei gut da – in manchen Kategorien sogar sehr gut.

Zuallererst: Bei all den Hiobsbotschaften zu Einsparmaßnahmen entsteht grundsätzlich schnell der Eindruck, die Welt ginge vor die Hunde. Zumindest im deutschlandweiten Vergleich stellt sich die Situation in der Region Stuttgart jedoch als tragbar dar. Während gerade Teile von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Gebiete an der tschechischen und französischen Grenze dunkelrot eingefärbt sind, haben es im Kreis Ludwigsburg sogar zwei Gemeinden in die Top Ten der am besten versorgten Gemeinden in Baden-Württemberg geschafft. Kornwestheim auf Platz vier, Walheim auf Platz acht – deutschlandweit sind beide in den Top 100.

Mit Blick auf die Kategorien Bildung, Digitalisierung, Freizeit, Gesundheit und Mobilität, die zum Gesamtwert führen, wird klar: Die Spitzenreiter schneiden überall sehr gut ab. Kornwestheim führt in der Netzabdeckung und Anbindung, Walheim sticht ebenfalls beim Thema Anbindung heraus.

Walheim ist durch die Regionalbahnen, die zwischen Tübingen und Mosbach-Neckarelz oder Tübingen und Osterburken verkehren, mit zwei Verbindungen stündlich gut angebunden, Kornwestheim durch die S-Bahnen der Linien 4 und 5. Am besten angeschlossen im Kreis ist Korntal-Münchingen.

In Kornwestheim verfügen außerdem 96 Prozent der Haushalte über einen Glasfaseranschluss. Dazu zeigt das Mobilfunk-Monitoring der Bundesnetzagentur, dass die 5G-Abdeckung bis auf kleine Gebiete in Sachsenheim und im Bottwartal fast flächendeckend gewährleistet ist.

Sachsenheim fällt vor allem aufgrund der hohen Zahl an Einsiedlerhöfen negativ auf. Pleidelsheim prüft die Deutsche Glasfaser derzeit erst noch die Verlegung von Glasfaserleitungen.

„Eine Gemeinde ist nie fertig“

Im unteren Ranking der Kreis-Kommunen liegt Oberstenfeld. Die Gemeinde am östlichsten Zipfel des Kreises schneidet beispielsweise beim Freizeitangebot nur mit „mittel“ ab. Die Kategorie berechnet sich aus der Entfernung zum nächsten Schwimmbad, Theater oder Museum.

Bürgermeister Kai Kraning beschreibt die Situation vor Ort anders: „Oberstenfeld verfügt mit seinem Freibad über eine Einrichtung, die weit über die Gemeindegrenzen hinaus geschätzt wird. Einrichtungen wie die Burg Lichtenberg sowie die ehrenamtlich getragenen Museen leisten einen wichtigen Beitrag zur Identifikation.“ Gleichzeitig sei eine Gemeinde nie „fertig“, er sehe es deshalb als Aufgabe, das Angebot weiterzuentwickeln.

Spitzenreiter in Sachen Freizeitunterhaltung – nicht nur im Kreis, sondern in ganz Baden-Württemberg – ist Löchgau. Mit dem eigenen Freibad, dem Theater der Fleckabutzer und dem Nagelmuseum kann die Gemeinde ein breites Angebot bieten.

Bei der Ärzteversorgung liegen die meisten Kommunen im Kreis im guten bis sehr guten Bereich – ausgenommen Eberdingen und Erligheim. Wichtig bei der Betrachtung: Die IW-Studie verweist nur auf die Entfernung zum nächsten Hausarzt, dem nächsten Krankenhaus sowie der nächsten Apotheke.

Dass viele Ärzte keine neuen Patientinnen und Patienten mehr aufnehmen, und eine Unterversorgung bei den Hausärzten droht, weil diese häufig über 60 Jahre alt sind, zeigt die Karte nicht. „Viele Bürgerinnen und Bürger sind mit Problemen bei der Suche nach einem Haus- oder Facharzt konfrontiert“, sagte Landrat Dietmar Allgaier bei der Vorstellung des aktuellen Gesundheitsberichts 2024. „Im Gesundheitsdezernat erreichen uns regelmäßig Anfragen von verzweifelten Bürgerinnen und Bürgern, die beispielsweise keinen Kinderarzt finden können.“

Die Mehrheit der Menschen (53,2 Prozent) in Deutschland ist mit der Daseinsvorsorge im eigenen Umfeld zufrieden. Diese Zufriedenheit schlägt sich auch bei der Wahl nieder. Unter den AfD-Anhängern schätzt der überwiegende Anteil die Daseinsvorsorge negativ ein.

Die Studien-Autorinnen und -Autoren machen aber auch deutlich: Damit sich Menschen nicht politisch entfremden, reicht es nicht aus, die Versorgung zu verbessern – „vielmehr kommt es entscheidend darauf an, wie Leistungen wahrgenommen, kommuniziert und in bestehende Deutungsmuster eingeordnet werden“.