Harry Styles hat Radiohead-Frontmann Thom Yorke bei den Ivor Novello Awards in London mit dem höchsten Preis der Akademie geehrt - und dabei eine überraschend intime Anekdote preisgegeben.
Bei den Ivor Novello Awards in London hat Harry Styles (32) Radiohead-Frontmann Thom Yorke (57) mit dem Academy Fellowship geehrt, der höchsten Auszeichnung der britischen Songwriting-Akademie. "Es ist immer aufregend, eine Bühne zu betreten, aber zu wissen, dass ein Mann, dem ich einen Großteil meines Lebens zugehört habe, mir nun zuhört, wie ich vor euch über ihn spreche - das ist eine wahrhaft erschreckende Ehre", sagte Styles zu Beginn seiner Laudatio, wie Medien berichten.