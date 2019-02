1 Ivanka Trump im Gespräch mit der deutschen Verteidigungsministerin. Foto: dpa

US-Präsidententochter Ivanka Trump ist zu Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz - und gewährt via Twitter Einblicke in ihren Tagesablauf. „Just landed in Munich! Es geht los!“, schrieb sie schon am Morgen.

München - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz die US-Präsidententochter Ivanka Trump getroffen. Beide sprachen am Freitag zusammen mit ihren Delegationen im Konferenzhotel Bayerischer Hof.

Trump stellte der CDU-Politikerin eine eigene Regierungsinitiative vor, mit der sie Frauen in Entwicklungsländern helfen will. Erklärtes Ziel ist es, bis 2025 in ärmeren Ländern 50 Millionen Frauen mit US-Hilfen für Ausbildung und bessere Arbeitschancen zu erreichen.

Von der Leyen zeigte sich interessiert an dem Projekt, das auch Teil von UN-Initiativen werden könnte.

Später twitterte Ivanka Trump ein Foto von einem Treffen mit der estnischen Präsidentin Kersti Kaljulaid, dann eine Aufnahme von einem Treffen mit der französischen Verteidigungsministerin Florence Parly. Die Trump-Tochter hat in München aber auch noch andere Pläne: „Meine Kinder hoffen darauf, dass ich ihnen die leckere bayerische Schokolade mitbringe - was ich auf jeden Fall tun werde“, verriet sie der „Bild“-Zeitung.