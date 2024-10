Ivan wurde nur sechs Jahre alt: Ohtahara-Syndrom: David Cameron spricht über den Tod seines Sohnes

1 David Cameron und seine Ehefrau Samantha während eines Events. Foto: imago images/PA Images

David Camerons Sohn Ivan, der am Ohtahara-Syndrom litt, ist 2009 gestorben. Der britische Politiker erinnert sich an den Jungen, aber auch an all das Chaos, das damals herrschte.











Ivan, der Sohn des ehemaligen britischen Premiers David Cameron (58), ist 2009 im Alter von nur sechs Jahren verstorben. Der Junge litt an zerebraler Kinderlähmung und Epilepsie, er hatte das seltene Ohtahara-Syndrom. Cameron erinnert sich jetzt im Gespräch mit "Sky News" unter anderem an Ivan, den er sehr geliebt habe, aber auch an die schwierige Zeit vor und nach dem Tod seines Kindes.