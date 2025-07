Der frühere Schalker Ivan Rakitic beendet seine Fußball-Karriere. Das gab der 37-jährige Kroate in einem emotionalen Video auf Instagram bekannt, in dem er auf seine Stationen und Erfolge zurückblickt.

Der Vizeweltmeister von 2018 begann seine Laufbahn beim FC Basel und spielte außerdem für den FC Sevilla, den FC Barcelona, Al-Shabab in Saudi-Arabien und zuletzt für Hajduk Split. Seine größten Erfolge sind der Champions-League-Sieg mit Barca 2015, zwei Triumphe in der Europa League mit Sevilla (2014, 2023) und der Einzug ins WM-Finale in Russland. Mit Schalke gewann er 2011 den DFB-Pokal.

„Lieber Fußball“, sagte Rakitic in seinem Abschiedsvideo, „du hast mir mehr gegeben, als ich je zu träumen gewagt hätte. Freunde, Emotionen, Freude und Tränen. (...) Jetzt ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Denn selbst wenn ich dich verlasse, wirst du mich nie verlassen. Danke, Fußball!“

Auch über seine Zeit in Schalke spricht er kurz. Dort sei er „gewachsen, zum ersten Mal fern von zu Hause, und habe gelernt, mich neuen Herausforderungen zu stellen“. Er sei bei den Knappen „stärker gewonnen“ und habe sich so „neue Türen geöffnet“. Nach vier Jahren auf Schalke war er 2011 zu Sevilla gewechselt.

Rakitic bestritt als Teil der „goldenen Generation“ Kroatiens meist an der Seite von Luka Modric 106 Länderspiele (15 Tore), 2015 wurde er Fußballer und Sportler des Jahres in der Heimat. Laut Medien könnte er dem Fußball als Sportdirektor in Split erhalten bleiben.