Italiens Wirtschaftspolitik: Gutes Rating, aber düstere Perspektive

Sinkendes Defizit, gefragte Staatsanleihen und Aktien: An den Finanzmärkten steht Italien derzeit gut da. Doch der Schein trüge, warnt die Ökonomin Lucrezia Reichlin.
Italiens politisches und wirtschaftliches Image ist in den vergangenen Jahren deutlich positiver geworden. Doch die italienische Ökonomin Lucrezia Reichlin sieht die Entwicklung unter Premierministerin Giorgia Meloni kritisch. Statt auf Europa setze sie auf eine Renationalisierung vieler Branchen und verfolge einen „besorgniserregend“ ambivalenten Kurs gegenüber den USA unter Präsident Donald Trump, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung.