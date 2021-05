14 Rocco Morabito war Boss der kalabresischen Mafiaorganisation ’Ndrangheta. Er wurde nach 23 Jahren Fahndung am 4. September 2017 in einem Hotel in Montevideo festgenommen. Foto:

In Brasilien ist der flüchtige Mafia-Boss Rocco Morabito festgenommen worden. Das ’Ndrangheta-Mitglied steht ganz oben auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher Italiens.

Joao Pessoa - In Brasilien ist der italienische Mafia-Boss Rocco Morabito festgenommen worden. Morabito, der seit seinem Ausbruch aus einem uruguayischen Gefängnis im Juni 2019 auf der Flucht war, wurde am Montag (24. Mai) in Joao Pessoa, der Hauptstadt des nordöstlichen brasilianischen Bundesstaates Paraíba gefasst, wie die Behörden mitteilten. Er gilt als einer der meistgesuchten Straftäter Italiens.

2019 aus einer Haftanstalt in Uruguay geflohen

Der am 13. Oktober 1966 in Africo (italienische Provinz Kalabrien) geborene Morabito wurde nach 23 Jahren Fahndung am 4. September 2017 in einem Hotel in Uruguays Hauptstadt Montevideo festgenommen.

2019 war er zusammen mit drei weiteren Insassen durch ein Loch aus der Haftanstalt entkommen und über die Dächer geflohen. In Uruguay wartete er auf die Auslieferung an sein Heimatland, wo er in Abwesenheit zu 30 Jahren Haft verurteilt worden war.

Seit 1995 stand der Mafia-Boss in Italien als Mitglied der Ndrangheta auf einer Fahndungsliste. Er soll von 1988 bis 1994 in den internationalen Drogenhandel verwickelt gewesen sein. Dabei soll er unter anderem für den Drogentransport in Italien, für die Verteilung in Mailand und für einen versuchten Transport von 630 Kilogramm Kokain 1993 aus Brasilien verantwortlich gewesen sein. Seine mutmaßlichen Geschäfte brachten ihm den Spitznamen „Kokain-König“ ein.

