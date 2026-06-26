Italienische Schauspielerin: Schmuck von Filmikone Cardinale für 826.262 Euro versteigert

Immer wieder bekam die stilvolle italienische Schauspielerin Claudia Cardinale Schmuck geschenkt. Einige Stücke wurden nun versteigert. Für die Tochter sind sie mehr als eine persönliche Geschichte.
Paris - Schmuckstücke der einstigen italienischen Starschauspielerin Claudia Cardinale sind für 826.262 Euro versteigert worden. Sämtliche der angebotenen Stücke hätten einen Abnehmer gefunden, teilte das Auktionshaus Christie's in Paris mit. Die Ringe und Broschen stammen "aus ihrem schönsten Moment, den 1960er und 1970er Jahren", sagte Cardinales Tochter Claudia Squitieri der Deutschen Presse-Agentur. Es handle sich um Schmuckstücke, die die Karriere ihrer Mutter krönten.