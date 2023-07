1 Der 50-jährige Frontmann der britischen Alternative-Rock-Band Placebo soll die ultrarechte italienische Regierungschefin beleidigt haben (Archivbild). Foto: AFP/GUILLAUME SOUVANT

Bei einem Konzert soll der Placebo-Sänger Brian Molko die ultrarechte italienische Regierungschefin Giorgia Meloni beleidigt haben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.









Nach einem Konzert in Italien hat die Staatsanwaltschaft in Turin offenbar Ermittlungen gegen den Placebo-Sänger Brian Molko eingeleitet. Er soll die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf der Bühne beleidigt haben. Dies berichteten italienische Medien am Dienstag.