Mafiosi, die Schutzgeld von Restaurants erpressen – dieses Bild haben viele von der Mafia bis heute. Doch die Organisation hat sich verändert. Das macht sie allerdings nicht weniger gefährlich.









2007 wurden vor einem italienischen Restaurant in Duisburg sechs Menschen erschossen: eine Fehde innerhalb der kalabrischen Mafia, ausgetragen mitten in Deutschland. Bis dahin war vielen kaum bewusst, dass es die Mafia in Deutschland noch gibt. Noch 16 Jahre später ist die Mafia immer noch da. Im Vergleich zu anderen Bereichen der Organisierten Kriminalität gehen ihre Mitglieder überdurchschnittlich professionell und organisiert vor, das zeigen Berichte des Bundeskriminalamts (BKA). Wie schlimm ist das Problem mit der Mafia? Und was lässt sich politisch dagegen tun?