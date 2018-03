Stuttgart-Bad Cannstatt Karfreitagsprozession fällt aus

Von Christine Bilger 27. März 2018 - 12:10 Uhr

Dieses Jahr ziehen keine Schauspieler mit Holzkreuz durch Bad Cannstatt. Foto: Archiv; Lg/Max Kovalenko

Ein Höhepunkt der Karwoche in Stuttgart ist alljährlich die Prozession der italienischen Gemeinde in Bad Cannstatt. Doch in diesem Jahr fällt die Darstellung der Leiden Christi aus.

Stuttgart - Seit 40 Jahren gehört die Karfreitagsprozession zur Karwoche wie das Ostereiersuchen zum Ostersonntag. Das Spektakel, seit 1978 von der italienisch-katholischen Kirchengemeinde San Martino in Bad Cannstatt veranstaltet, lockt nicht nur die angehörigen dieser Gemeinde. Katholiken, Protestanten und Anhänger anderer Glaubensgemeinschaften säumen den Weg. Doch in diesem Jahr ist alles anders. „Wir machen eine Pause“, sagt Padre Daniele. Die Prozession fällt am Freitag zum ersten Mal in 40 Jahren aus.

Dass diese Nachricht auf Verwunderung stößt, wundert den Geistlichen. „Es ist kein Skandal, niemand hat Streit, alles ist gut“, beschwichtigt er. Man habe sich im Kreis der Vorbereiter lediglich vorgenommen, mal eine schöpferische Pause einzulegen. „Wir machen das seit 40 Jahren, haben nur den Weg mal ein wenig geändert. Vielleicht wollen wir es mal anders machen“, sagt er. Eine Absage für immer soll das nicht sein. Die Prozession soll es wieder geben. Nur wie sie aussehen wird, wo sie verläuft, das werde man sich mal gründlich durch den Kopf gehen lassen.

Bei der Prozession wirkten am Karfreitag um die 80 Darsteller mit. Im Hintergrund ziehe ein zehnköpfiges Team die Fäden. „Es ist sehr aufwendig, die Vorbereitung beginnt immer schon gleich nach Weihnachten“, erzählt Padre Daniele.