Italien: Zwei Festnahmen nach Tötung von Deutscher in der Toskana

Vergangenen Sommer wird die Leiche einer Frau aus Berlin in einem Waldstück in der Toskana entdeckt. Nun gibt es zwei Festnahmen.











Im Fall einer in der Toskana getöteten Deutschen hat die italienische Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Ein Mann und eine Frau stehen im Verdacht, die Frau aus Berlin vorsätzlich getötet zu haben, wie die Carabinieri mitteilten. Ihre Leiche wurde im Sommer vergangenen Jahres in einem Waldstück bei der Gemeinde Castagno d’Andrea unweit von Florenz entdeckt. In der Nähe fanden die Behörden auch einen blutbeschmierten Stein.