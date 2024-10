1 Teile Italiens sind in den vergangenen Tagen von heftigen Regenfällen heimgesucht worden. Foto: dpa/Michele Nucci

Regen, Regen, Regen: In Städten wie Bologna stehen in Italien viele Straßen unter Wasser. Viele Anwohner müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Wie ist die Lage?











Nach heftigem Regen in Italien haben mehrere tausend Menschen ihre Häuser und Wohnungen sicherheitshalber verlassen müssen. Erst in der vergangenen Woche hatte es heftiges Hochwasser in einigen Teilen von Frankreichs gegeben. Nun erwischte es das Nachbarland.