Italien: Vater aus Baden-Württemberg springt in Comer See – weiter gesucht

Ein Urlaub am idyllischen Comer See nimmt eine tragische Wendung: Ein Vater springt ins Wasser, um seine Kinder zu retten – doch er taucht nicht mehr auf.
Am Comer See in Norditalien suchen Rettungskräfte seit drei Tagen nach dem Deutschen, der ins Wasser sprang, um seinen Kindern zu helfen – bisher ohne Erfolg. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, sollen die Einsätze nur bei schlechter Witterung unterbrochen werden – wie insbesondere für Donnerstag vorhergesagt. Um die mehr als 200 Meter tiefen Gewässer abzusuchen, wurde auch ein ferngesteuerter Unterwasserroboter angefordert.