Italien: Urlauberin verbrennt in Boot - möglicherweise Deutsche

Königliche Terminkollision König Willem-Alexander: Doetinchem statt Rom - und was ist mit Máxima?

Während die niederländische Regierung bei der Beerdigung von Papst Franziskus in Rom vertreten sein wird, bleibt König Willem-Alexander in den Niederlanden, um den Königstag in Doetinchem zu feiern. Reist Máxima alleine nach Rom?