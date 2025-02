Italien-Trip bestätigt: Charles und Camilla feiern mit Konklave-Star

1 Königin Camilla und König Charles reisen im April nach Italien. Foto: ddp/EMPICS/Yui Mok

König Charles und Königin Camilla haben offiziell bestätigt, dass sie im April Italien besuchen. Das feiern sie auf ihrem royalen Anwesen Highgrove mit einem besonderen Gast.











König Charles (76) und Königin Camilla (77) haben ihren Staatsbesuch in Italien bestätigt. Das Königspaar wird im April in das südeuropäische Land reisen. Dort sollen sie Papst Franziskus (88) und hochrangige italienische Politiker treffen sowie Termine in Rom und Ravenna wahrnehmen. Das erklärte der Buckingham-Palast nun laut BBC. Spekulationen über den Auslandstrip von Charles und Camilla halten sich schon seit Monaten.