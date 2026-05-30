Italien-Rundfahrt: Vingegaard siegt am Berg – Giro-Triumph zum Greifen nah

2 Hat die Giro-Trophäe fest im Blick: Jonas Vingegaard. (Archivbild) Foto: Spada/LaPresse/AP/dpa

Jonas Vingegaard setzt sich zehn Kilometer vor dem Ziel ab und jubelt am Berg. Der Däne steuert mit großem Vorsprung auf seinen ersten Gesamtsieg bei der Italien-Rundfahrt zu.











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Piancavallo - Radstar Jonas Vingegaard hat in beeindruckender Manier die 20. und vorletzte Giro-Etappe gewonnen und steht damit unmittelbar vor seinem Premierensieg bei der legendären Italien-Rundfahrt. Zehn Kilometer vor dem Ziel setzte sich der 29 Jahre alte Däne am Schlussabstieg der 200 Kilometer langen Bergetappe zwischen Gemona del Friuli und dem Wintersportort Piancavallo von seinen Konkurrenten ab und verteidigte souverän das Rosa Trikot.