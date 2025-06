Der britische Radprofi Simon Yates hat erstmals den Giro d’Italia gewonnen. Der 32-Jährige vom niederländischen Topteam Visma-Lease a Bike wurde auf der letzten Etappe nach Rom nicht mehr attackiert und konnte seine Triumphfahrt in vollen Zügen genießen. Der letzte Tagessieg der 108. Italien-Rundfahrt ging nach 144,8 km an den Niederländer Olav Kooij (Visma-Lease a Bike).

Yates hatte erst am Vortag erstmals in diesem Jahr das Rosa Trikot des Gesamtführenden übernommen und für die Vorentscheidung gesorgt. Über fünf Minuten fuhr er auf den zuvor in Führung liegenden Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) und Mitkonkurrent Richard Carapaz (Ecuador/EF Education-EasyPost) heraus.

Lesen Sie auch

„Ich realisiere es langsam immer mehr, was für ein großartiger Moment in meiner Karriere. Ich bin unglaublich stolz, das waren großartige drei Wochen“, sagte Yates nach der Zieleinfahrt in Rom.

Zweimaliger Etappensieger bei der Tour de France

Yates, bereits Sieger der Spanien-Rundfahrt 2018 und zweimaliger Etappensieger bei der Tour de France, gewann als insgesamt dritter Brite den Giro. Vor ihm hatten Chris Froome (2018) und Tao Geoghegan Hart (2020) in Italien triumphiert. Vorjahressieger Tadej Pogacar aus Slowenien war 2025 nicht an den Start gegangen.

Bevor es am Sonntag aufs Rad ging, hatten Yates und all die anderen Giro-Starter eine Audienz bei Papst Leo XIV. erhalten. „Sie sind Vorbilder für junge Menschen in der ganzen Welt. Der Giro d’Italia ist nicht nur in Italien beliebt. Ihr seid immer willkommen, hier im Vatikan und in der Kirche“, sagte der Papst: „So, wie ihr gelernt habt, für den Körper zu sorgen, möge auch der Geist immer gesegnet sein. Kümmert euch immer um den ganzen Menschen: Körper, Geist, Herz und Seele.“